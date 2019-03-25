Камерная свадьба – как сделать ее незабываемой

Многие пары не хотят устраивать торжество с десятками гостей, предпочитая сыграть небольшую свадьбу для самых близких. Уже начиная подготовку, молодые понимают, что некоторые традиционные активности не подходят для мероприятия такого формата, но не знают, чем их заменить. Подробно рассказываем, как организовать камерную свадьбу, которая не превратится в скучные посиделки в ресторане, а будет лучшим праздником в жизни.

Кому нужна камерная свадьба

Для начала определимся с числом гостей. Камерная свадьба это мероприятие, на котором присутствует до 16 приглашенных. Идеи и рекомендации, указанные в статье, рассчитаны на это количество. Такую свадьбу часто устраивают, если у молодых не очень много друзей или если они хотят позвать только самых близких людей.

Плюсы и минусы небольших свадеб

Главное достоинство маленькой свадьбы – атмосфера уюта и близости, которую невозможно достичь ни на одном большом мероприятии. Некоторые сайты пишут об экономии бюджета, но с этим мы бы поспорили. Если уделить много внимания меню и декору, то сэкономите вы мало. А если еще и решите вывезти гостей в другую страну, то расходы получатся внушительными.

Недостаток такой свадьбы – сложности с созданием праздничной атмосферы. В узком кругу близких тяжело прочувствовать торжественность момента и не скатиться в обычный семейный ужин.

Что учесть при организации камерной свадьбы

Важно понять специфику праздника такого формата – акцент на интимную атмосферу. Как только вы примете эту особенность и не будете пытаться адаптировать к нему традиционные атрибуты больших свадеб, решения придут сами собой.

Свадебные приглашения. Обязательно изготовьте пригласительные и вручите их каждому гостю заранее. Поверьте, родные сохранят их на годы. Если есть бюджет, закажите каллиграфию на качественной дизайнерской бумаге.

Образы молодых. Неважно, сколько гостей на торжестве – сто, десять или только вы двое. Жених и невеста всегда должны выглядеть безупречно! Пусть и гости придут нарядными, соблюдая дресс-код, если вы указали это в приглашениях.

Площадка для небольшой свадьбы. Выбирая ресторан для камерной свадьбы, соотносите количество гостей с величиной зала, в слишком просторном они будут чувствовать себя неуютно.

Не поддавайтесь и соблазну просто заказать столик в общем с другими гостями пространстве, это уничтожит атмосферу близости и важности праздника. Только представьте – вы создаете семью, а за соседним столом подружки громко обсуждают бойфрендов. Так себе перспектива, поэтому обязательно бронируйте маленький зал, который будет закрыт.

Вы также можете устроить свадьбу за границей или выбрать площадку на природе, где гости разместятся на ночь, последний вариант считается удачным решением в летнее время. Ведь гарантируется чистая, экологичная и красивая природа, необычность и торжественность обстановки.

Некоторые пары организуют камерную свадьбу дома или на даче, но это ошибка – как бы вы ни старались, создать торжественную атмосферу в привычном месте не получится.

Меню. Вот уж где простор для идей! Гостей немного, а значит, вы можете накормить их интереснее и вкуснее. Можно даже заказать отдельные блюда для каждого, да и торт предлагаем сделать собранным из разных кусочков согласно вкусам ваших близких.

Выездная церемония на камерной свадьбе. Надо ли делать красивую церемонию, если мало приглашенных? Да! Пригласите регистратора с опытом и поставленным голосом, а гости пусть стоят за вашими спинами. Если хотите, чтобы люди сидели, выбирайте рассадку полукругом или в шахматном порядке.

Альтернативный вариант – заказать торжественную регистрацию брака в ЗАГСе. Дворцы бракосочетаний в последние годы получают не самые лучшие отзывы от сайтов о свадьбах, а зря. Ничто не помогает осознать важность момента лучше, чем Марш Мендельсона, а красивых ЗАГСов у нас немало.

Декор. Здесь вас ждут существенные отличия от больших свадеб, потому что оформление камерной свадьбы призвано создавать душевную атмосферу. Если площадка небольшая, стоит сделать обстановку в ней еще интимнее. Если места, наоборот, слишком много, важно создать внутри него небольшие изолированные зоны, в которых могут быть все или почти все гости. Например, устройте лаунж с несколькими диванами или зону стола для ужина, визуально отгороженную ширмой или зеленью. Открытое и незанятное пространство заставит гостей чувствовать себя некомфортно.

Не ставьте несколько столов и не садитесь с женихом за отдельный. Гостей не так много, поэтому усадите всех за один большой стол, чтобы укрепить чувство единения. В создании уюта помогут приятные на ощупь ткани, дерево и мягкий теплый свет. Для вечера выбирайте свечи, а если праздник будет на улице, то стеклянные фонари. Вся информация о рассадке гостей в нашей статье.

В декоре камерных свадеб важно уделять внимание деталям, каждая из которых будет говорить что-то о вашей паре и присутствующих гостях. Например, вместо карточек рассадки можете написать от руки письмо для каждого гостя, а чай с тортом подать в посуде из изящного сервиза любимой бабушки. Это тот случай, когда нельзя думать обо всех приглашенных в целом, а важно проанализировать, что будет приятному каждому из них.

Чем занять гостей. Нужен ли ведущий на камерной свадьбе? Мы считаем, что посторонний человек на таком мероприятии только разрушит атмосферу близости, поэтому советуем от него отказаться. Но это не значит, что надо просто сидеть за столом и говорить. Ведущими можете стать вы с женихом или, что еще интереснее, заранее предложите каждому гостю вести ваш праздник в течение 20-30 минут. Каждый придумает свои занятия, из которых сложится что-то очень необычное, это позволит создать уютную атмосферу семейного вечера, подчеркивая торжественность камерной свадьбы.

Поделимся и идеями развлечений:

Видеофильм или слайд-шоу о вашей паре.

DJ, а лучше живая музыка. Пригласите музыканта или небольшую группу, которые будут петь для вас вживую, подстраивая репертуар под происходящее на празднике. Только смотрите, чтобы музыкантов было немного, вы сами будете чувствовать себя неуютно, если их будет примерно столько же, сколько гостей.

Танец молодых обязателен и, учитывая формат свадьбы, на танец вы можете пригласить сразу всех, а не начинать одни.

В помещении стоит сделать викторину о вашей семье или заморочиться, создав вместе с дизайнерами специальную настольную игру о вас.

На природе всем понравится короткий квест или спокойные игры (петанк, дженга и.т.д.)

Обязательно ярко завершить праздник, поставив эффектную точку. Это может быть салют или огненное шоу, а может, родные просто проводят вас с бенгальскими огнями в руках.

Подарки гостям. Только на камерной свадьбе у вас есть возможность подарить каждому что-то особенное. Подумайте, какой подарок и какому гостю будет особенно дорог? Например, мамам можно подарить альбомы с вашими детскими и школьными фотографиями, а брат с татуировками наверняка оценит сертификат в тату салон к любимому мастеру.

Фото и видео. Как и после большой свадьбы, вам будут нужны фотографии и видео, поэтому смело зовите обоих профессионалов. Только убедитесь, что они могут качественно снимать при нужном вам свете и сумеют передать атмосферу, которую вы хотите создать.

Надеемся, что эти советы ответили на ваши вопросы о том, как отпраздновать камерную свадьбу, и вы поняли, что это совершенно особый формат торжества, который легко сделать незабываемым!

Заглавное фото Kurt Boomer.